Immer mehr Unternehmen begleichen ihre Rechnungen verspätet. Knapp zwölf Prozent der Firmen zahlten im ersten Halbjahr 2025 nicht pünktlich - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von acht Prozent. Besonders betroffen sind das Gastgewerbe, der Maschinenbau, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Baugewerbe.
Die Gründe liegen in drei Jahren ohne Wachstum, gestiegenen Kosten und einer schwachen Nachfrage. Gerade KMUs geraten dadurch in Liquiditätsengpässe, während große Unternehmen ihre Marktmacht häufig nutzen und überdurchschnittlich spät zahlen. Für viele Mittelständler
