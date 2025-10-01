The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2025
ISIN Name
CA5495464060 LUCKY MINERALS
CA81222L1058 SEARCHLIGHT RES INC.
GB00BNC5T391 DELIVEROO PLC LS-,005
US62482R1077 MR.COOPER GROUP DL-,01
