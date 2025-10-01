50 Prozent Zertifikatgewinn werden wohl niemand mehr von unseren langjährigen Abonnenten vom Hocker reißen, Volltreffer in dieser Größenordnung gab es in den letzten zehn Jahren mehr als genug. 50 Prozent Aktiengewinn können aber auch wir nicht aller Tage melden, deshalb freuen wir uns sehr für diejenigen, die unserem Börsentipp von Anfang an mit Sandstorm Gold ISIN: CA80013R2063 vertraut haben. Den Einstieg hatten wir am 13. April vorgeschlagen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.