© Foto: Dall-EMetaplanet steigt mit seiner aggressiven Treasury-Strategie zum viertgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter auf und überschreitet die 30.000-BTC-Marke.Die japanische Bitcoin-Treasury-Firma Metaplanet hat mit einer neuen Großinvestition seine Position im Krypto-Markt ausgebaut. Das Unternehmen gab eine Akquisition von 5.268 Bitcoin im Wert von rund 91,6 Milliarden Yen (623 Millionen US-Dollar) bekannt. Mit dem Zukauf steigen die Gesamtbestände auf 30.823 BTC, womit Metaplanet nun als viertgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit geführt wird - hinter Branchenriesen Strategy, MARA Holdings und XXI. 30.000-BTC-Marke überschritten Die jüngste Transaktion erfolgte zu einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
