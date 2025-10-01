Paukenschlag in der Chip-Branche: Intel befindet sich laut Medienbericht in Gesprächen mit AMD, um den Erzrivalen als Kunden für seine Chip-Fabriken zu gewinnen. Für die Intel-Aktie geht es steil nach oben. Das US-Medienhaus Semafor berichtet am Mittwoch, dass sich Intel in frühen Verhandlungen mit AMD befindet. Ziel dieser Gespräche sei es, AMD als Kunden für Intels Chipfabriken zu gewinnen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten. In den vergangenen sieben Wochen habe Intel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
