Der chinesische Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent NIO hat im September 2025 so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben wie nie zuvor. Mit 34.749 Auslieferungen übertraf das Unternehmen seinen bisherigen Monatsrekord.Der chinesische Elektroautobauer NIO hat im September 2025 so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben wie nie zuvor. Mit 34.749 Auslieferungen übertraf das Unternehmen seinen bisherigen Monatsrekord deutlich. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres entspricht das einem Wachstum von 64,1 Prozent. Auch im Vergleich zum August konnte NIO zulegen - um rund 11 Prozent. Die Verkaufszahlen verteilen sich auf die drei Marken des Konzerns: 13.728 Fahrzeuge der Premiumreihe NIO, 15.246
