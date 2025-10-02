Der Silberpreis zieht Richtung 50 US-Dollar und einige Experten gehen davon aus, dass die Reise noch höher gehen könnte. Von dieser Entwicklung profitiert Pan American Silver. Und auch hier gilt: Es geht noch mehr!

Pan American Silver Corp. (PAAS) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das zu den größten Silberproduzenten der Welt zählt. Obwohl der Name das Edelmetall Silber in den Vordergrund stellt, agiert das Unternehmen als diversifizierter Produzent von Edel- und Basismetallen.

Gefördert werden neben Silber (Ag) auch signifikante Mengen an Gold (Au), das insbesondere durch jüngste strategische Übernahmen stark an Bedeutung gewonnen hat, sowie die wichtigen Nebenprodukte Zink (Zn), Blei (Pb) und Kupfer (Cu).

Pan American Silver betreibt ein geografisch breit aufgestelltes Portfolio an Minen in ganz Nord- und Lateinamerika, darunter Schlüsselprojekte in Mexiko, Peru, Argentinien und Kanada. Das Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sowohl auf organische Erweiterungen, wie die aktuellen Explorationserfolge in der La Colorada Mine, als auch auf strategische Akquisitionen, wie die Übernahme der MAG Silver Corp., setzt, um die Reserven und die Produktionsbasis langfristig zu sichern.

Droht dem Silbermarkt ein Lieferengpass?

Der Silberpreis hat eine bemerkenswerte Stärke bewiesen. Nachdem der Spotpreis Ende September 2025 die Marke von 47 US-Dollar je Unze überschritten hat, notiert das Edelmetall aktuell in der Spanne von $46 bis $47,5. Damit liegt der Silberpreis über 50 Prozent über dem Vorjahreswert und nur noch wenige Dollar unter seinem historischen Allzeithoch.

Längst ist Silber mehr als nur ein reiner Wertspeicher. Mehr als die Hälfte der physischen Nachfrage wird durch die Industrie getrieben, insbesondere durch die Sektoren Elektronik, Solartechnik und Elektromobilität. Wiederkehrende Defizite und die träge Angebotsausweitung - da Silber oft als Beiprodukt von Blei, Zink und Gold anfällt - stützen die Preisentwicklung zusätzlich.

Pan American Silver: Strategische Expansion in Mexiko

Die aktuellen Marktbedingungen bieten Minenfirmen Hebelchancen, da steigende Metallpreise die Margen überproportional verbessern. Ein Vorreiter dieser Entwicklung ist die Pan American Silver Corp. (NYSE:PAAS). Das kanadische Bergbauunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 16,4 Milliarden US-Dollar zeigt nicht nur eine starke operative Performance, sondern verfolgt auch eine aggressive Expansionsstrategie.

Übernahme von MAG Silver

Dieser strategische Fokus zeigte sich prominent im September 2025 mit dem Abschluss der Übernahme der MAG Silver Corp. für rund 2,55 Milliarden US-Dollar. Durch diese Transaktion, die mit 500 Millionen US-Dollar in bar und rund 60,2 Millionen Pan-American-Aktien vollzogen wurde, sichert sich das Unternehmen eine 44-prozentige Beteiligung des Joint-Ventures an der hochgradigen Silbermine Juanicipio in Zacatecas, Mexiko.

Analysten erwarten, dass die Akquisition die jährliche Silberproduktion von Pan American um etwa 5 Millionen Unzen steigert, was einem Zuwachs von 22 Prozent entspricht.

Bohrerfolge in La Colorada stützen Wachstumsstrategie

Parallel zur Übernahme lieferte Pan American Silver hervorragende Explorationsergebnisse aus seiner Mine La Colorada in Zacatecas. Die Bohrergebnisse, die auf einem umfassenden Explorationsprogramm von November 2024 bis Juni 2025 basieren, deuten auf mehrere hochgradige Silberadern hin.

Besonders bemerkenswert sind die signifikanten östlichen Erweiterungen der Mineralisierung entlang der Adersysteme NC2 und Mariana. Dabei wies die Mariana-Ader einen Bohrabschrift von 3,66 Metern mit einem Gehalt von 3.844 g/t Silber und 11,05 Prozent Zink auf, während die NC2-Ader mit 2,27 Metern sogar 5.876 g/t Silber lieferte.

Zudem wurde eine neue, hochgradige Silber- und Basismetall-Verdrängungsmineralisierung entdeckt. Diese Funde haben das Potenzial, die Mineralressourcen zu erweitern und die Lebensdauer der Mine signifikant zu verlängern.

Mein Tipp: Preisexplosion und Aktien-Hebel

Experten warnen davor, dass der Silbermarkt vor einem strukturellen Wandel steht. Die Kombination aus fundamentaler Knappheit, anhaltend hoher industrieller Nachfrage und der Gefahr eines "Failure to Deliver" bei der physischen Auslieferung könnte den Preis nicht langsam, sondern sprunghaft neu justieren. Das Fehlen klassischer Rallye-Anzeichen bei gleichzeitig ungewöhnlich hoher Preisstabilität deutet auf einen fragilen Zustand des Angebots hin.

Trifft diese fundamentale Knappheit auf den globalen Kapitalzufluss, könnten erhebliche Preissprünge die Folge sein. Für Anleger, die auf diesen Bruch im Liefernetzwerk wetten wollen, bietet Pan American Silver eine attraktive Hebelchance. Die Aktie ist durch die strategische Juanicipio-Übernahme und die vielversprechenden Explorationserfolge in La Colorada fundamental gestärkt.

Sollte der Silberpreis seinen aktuellen Aufwärtstrend fortsetzen und womöglich das Allzeithoch dynamisch überwinden, ist davon auszugehen, dass der operative und finanzielle Hebel von Pan American Silver überdurchschnittliche Kursgewinne ermöglichen wird. Wer selektiv in den Silbermarkt investieren möchte, findet in PAAS einen qualitativ hochwertigen Produzenten mit klaren Wachstumstreibern.

Zudem ist die Aktie mit einem geschätzten KGV von 17,4 für das laufende Jahr nicht teuer bewertet. Anleger sollten beim ersten Rücksetzer zur Stelle sein und bei Pan American Silver eine erste Position aufbauen.

Wenn Sie noch weitere Tipps haben möchte, wie Sie am Boom des Gold- und Silberpreises verdienen können. Dann schauen Sie doch mal in die neue Folge der wo Börsenlounge rein. Zusammen mit dem Rohstoff-Experten Jan Willhöft haben wir noch einige weitere interessante Möglichkeiten bei den Edelmetallen erörtert. Hier geht es zur neuen Folge -> Gold und Silber: Vom Optionsschein bis zum Explorer

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Enthaltene Werte: CA6979001089