Die Nachrichtenlage beim größten deutschen Autobauer Volkswagen bleibt trist: So hat der DAX-Konzern nun auch in den Vereinigten Staaten erneut einen Absatzrückgang verbucht. Wie das Unternehmen am Mittwochabend bekannt gab, sanken die Verkäufe der Marke VW im dritten Quartal um sechs Prozent auf 87.705 Stück.Besonders schwach entwickelte sich der Absatz bei drei Modellen. So knickten die Verkäufe für den Jetta Sdn, den GTI und den Golf R um knapp die Hälfte ein. Ein kleines Plus in Höhe von sechs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär