EQS-News: grenke AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
grenke mit 2,4 Mrd. Euro Neugeschäft auf Kurs
Baden-Baden, den 2. Oktober 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte ihr Leasingneugeschäft im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,8 % auf 781,2 Mio. Euro (Q3 2024: 738,5 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser für die Profitabilität - wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % auf 129,9 Mio. Euro (Q3 2024: 125,8 Mio. Euro). Die DB2-Marge lag mit 16,6 % (Q3 2024: 17,0 %) weiterhin über dem für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Zielwert von über 16,5 %.
Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: "Auch das dritte Quartal war allgemein von hoher Unsicherheit geprägt. Vor diesem anhaltend herausfordernden Umfeld hat sich unser Fokus auf die starken Kernmärkte in Europa ausgezahlt. Ebenso ist das deutliche Wachstum in unseren Zukunftsmärkten strategisch richtungsweisend - hin zu noch mehr internationaler Diversifizierung und Unabhängigkeit von Einzelmärkten. Fazit: grenke ist weiter auf Kurs."
Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "In den ersten drei Quartalen haben wir ein solides Leasingneugeschäft erzielt. Mit einem Volumen von 2,4 Mrd. Euro liegen wir im Plan für unser Jahresziel. Angesichts der hohen Volatilität in unseren Märkten und der erhöhten Risikokosten, welche bereits voll in unserem Deckungsbeitrag 2 eingepreist sind, ist die DB2-Marge von rund 17 % Ausdruck unserer starken zukünftigen Ertragskraft."
Wachstum über gesamtes Portfolio
Deutschland und Frankreich treiben Wachstum
Mit einem Zuwachs von 12,3 % auf 197,3 Mio. Euro lag die Region Westeuropa (ohne DACH) volumenmäßig auf dem zweiten Rang (Q3 2024: 175,7 Mio. Euro). Frankreich leistete mit einem Anteil von 19,2 % am gesamten Leasingneugeschäft den größten Anteil in dieser Region. An dritter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Zuwachs von 7,9 % und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 179,7 Mio. Euro (Q3 2024: 166,5 Mio. Euro). Italien ist mit einem Anteil von 12,6 % am gesamten Neugeschäftsvolumen im dritten Quartal der größte Markt.
Aufgrund eines Basiseffektes lag die Region Nord-/Osteuropa - nach einem sehr starken Vorjahresquartal - mit einem Volumen von 137,9 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres (Q3 2024: 158,6 Mio. Euro). Die übrigen Regionen verzeichneten ein Wachstum von 22,2 % auf 59,1 Mio. Euro (Q3 2024: 48,4 Mio. Euro), auch getrieben durch einen deutlichen Zuwachs des Neugeschäfts in den USA.
Einlagen der grenke Bank stabil
Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 finden Sie hier.
Diese und weitere Nachrichten finden Sie auf unserem Investor Relations LinkedIn-Kanal.
Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal und Q1-Q3 2025 erscheint am 13. November 2025.
Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro)
Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz
2 Das Kreditgeschäft wird über die grenke Bank AG angeboten.
2207184 02.10.2025 CET/CEST