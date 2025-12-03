Deutschlands Mittelstand erwacht zu neuer Investitionskraft aufgrund des neuen "Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland". Aktuelle Daten belegen eine spürbare Aufbruchstimmung. Das KfW-Mittelstandspanel 2025 prognostiziert eine deutliche Investitionsbelebung, gestützt auf eine solide Eigenkapitalbasis. Zugleich signalisiert der ifo Geschäftsklimaindex eine anziehende Stimmung in den mittelstandsgeprägten Sektoren. Diese dynamische Belebung schafft lukrative Absatzmärkte für genau die Lösungen, die den Wandel vorantreiben. Drei Schlüsselplayer sind dabei optimal positioniert, um als Technologietreiber, Effizienzmotor und Finanzierungsgrundlage zu profitieren: Siemens, UMT und Grenke.

