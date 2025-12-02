Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Art, wie wir arbeiten. Weltweit lässt sich laut der Marktforscher von PwC bereits ein deutlicher Produktivitätsschub feststellen: In KI-intensiven Branchen hat sich das Produktivitätswachstum seit der Verbreitung generativer KI nahezu vervierfacht. Gerade im deutschen Mittelstand besteht noch enormes Potenzial, diese Technologie zur Steigerung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit einzusetzen. Eine aktuelle Studie mit dem Titel Avanade Trendlines: AI Value Report 2025 zeigt, dass Deutschlands Mittelstand große Hoffnungen in KI setzt - ein Großteil der Unternehmen glaubt daran, dass sich Investitionen binnen eines Jahres deutlich auszahlen und bis zum Vierfachen an Einsparungen mit sich bringen. Grund genug, spannende Dienstleister vorzustellen, die vom stärkeren Einsatz von KI im Mittelstand profitieren können.

