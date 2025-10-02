Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz Das Gewicht der Pharmabranche in der Schweiz ist enorm. Sie ist seit Jahren eine der tragenden Säulen unserer Volkswirtschaft und hat dem Standort Schweiz Wohlstand und Stabilität gebracht. Sie erwirtschaftet fast 10% des Bruttoinlandsprodukts, hat seit 2020 rund 40% zum Wirtschaftswachstum beigesteuert und generiert mehr als die Hälfte aller Exporte. Die USA ist dabei mit 28% der Exporte der Schlüsselmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
