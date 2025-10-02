© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoTesla-Chef Elon Musk wettert gegen Netflix-Inhalte für Kinder und fordert Kündigungen. Die Aktie des Streamingriesen reagiert sofort mit Verlusten.Die Aktie von Netflix hat an der Nasdaq am Mittwoch 2,34 Prozent verloren und schloss bei 1.170,90 US-Dollar. Auslöser war ein Aufruf von Tesla-Chef Elon Musk, der seine Follower auf X dazu drängte, ihre Abonnements beim Streaminganbieter zu kündigen. Musks Kampagne gegen Inhalte für Kinder "Cancel Netflix for the health of your kids", schrieb Musk auf seiner Plattform X. Er reagierte damit auf Vorwürfe, Netflix würde eine "transgender Agenda" vorantreiben. Der Unternehmer, dem rund 226 Millionen Nutzer auf X folgen, teilte zudem Beiträge, in …Den vollständigen Artikel lesen ...
