Bei Vonovia könnte es schon bald spannend werden: Eine große US-Bank hat den DAX-Titel mit Blick auf die bevorstehenden Quartalszahlen genauer unter die Lupe genommen - und sieht kurzfristig gute Chancen für einen Kursimpuls. Die Aktie des Wohnungsriesen könnte demnach schon bald neu beflügelt werden.Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für Vonovia bestätigt. Analyst Neil Green belässt die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro. Zudem setzt er die Aktie des Immobilienkonzerns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär