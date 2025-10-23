EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vonovia SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/berichte-publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/reports-publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/berichte-publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/reports-publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
