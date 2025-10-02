Bern - Die Gesundheitskosten und die Migration beschäftigen die Schweizerinnen und Schweizer laut einer neuen Umfrage am meisten. Immer wichtiger werden aber auch die Beziehungen zur EU. Derzeit nennen 70 Prozent der befragten Wahlberechtigten die Gesundheitskosten als das «wichtigste Problem». Das geht aus einer neuen Umfrage von «20 Minuten» und den Tamedia-Zeitungen hervor. Das Thema hat damit gegenüber dem Stand von vor zwei Jahren nicht an Relevanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab