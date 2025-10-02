Die Stiftung für Ökologie und Demokratie hat Prof. Dr.-Ing. Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), den Vater der Energy Charts, mit dem Preis Goldener Baum geehrt. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Stiftung vor allem sein herausragendes Engagement für eine faktenbasierte Energiewende und gegen Falschinformationen. Bereits seit 2011 gestaltet Bruno Burger die Energie-Debatte mit den vom ISE herausgegebenen Energy-Charts aktiv und faktenorientiert. Seine Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
