PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Formycon hat Patentstreitigkeiten zu seinem Eylea-Biosimilar FYB203 mit dem US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals beigelegt. Mit der Vergleichs- und Lizenzvereinbarung in den USA sei die Markteinführung des Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea in den USA gesichert, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Planegg-Martinsried mittelte.

Am Finanzmarkt war die Reaktion klar positiv. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Biosimilar-Spezialisten um fast 6 Prozent über ihren Xetra-Schluss.

Die US-Einführung unter dem Namen Ahzantive durch den Vermarktungspartner Valorum Biologics wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, unter bestimmten Bedingungen auch früher.

Regeneron hatte laut Mitteilung im November 2023 in den USA ein Patentverletzungsverfahren gegen Formycon eingereicht, welches Verletzungsklagen aus rund 40 Patenten zum Schutz des Referenzprodukts Eylea, die teilweise erst 2040 auslaufen, umfasste. Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer, die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./err/stk/jha/