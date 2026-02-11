Mitteilung der Formycon AG:

Lotus Pharmaceutical wird Vermarktungspartner für Formycons Keytruda Biosimilar-Kandidaten FYB206 in weiten Teilen der Asien-Pazifik-Region

DieFormycon AG (FWB: FYB, "Formycon") und Lotus Pharmaceutical ("Lotus") geben gemeinsam bekannt, dass sie eine exklusive Lizenzvereinbarung für Formycons Keytruda1 Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) abgeschlossen haben. Lotus, ein multinationales Pharmaunternehmen mit starker Präsenz in Asien und einem breit gefächerten Portfolio an innovativen Arzneimitteln, Generika und Biosimilars, wird FYB206 in weiten Teilen der Region Asien-Pazifik ("APAC") vermarkten.

Mit Unterzeichnung der Vereinbarung erhält Formycon eine Vorabvergütung. Darüber hinaus ...

