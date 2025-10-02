EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat die Übernahme des Trommelbremsenwerks in Italien von AUMOVIO erfolgreich abgeschlossen Transaktion umfasst den Produktions- und F&E-Standort in Cairo Montenotte (Italien) einschließlich aller Mitarbeitenden und Geschäftsaktivitäten

Stärkung des Mutares-Segments Automotive & Mobility

Für 2025 wird ein Umsatz von rund EUR 100 Mio. erwartet München und Frankfurt, 2. Oktober 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 , "Mutares") und AUMOVIO, ehemals der Automotive-Sektor von Continental, haben die Übernahme des Trommelbremsen-Produktions- und F&E-Standorts von AUMOVIO in Cairo Montenotte (Italien) erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Share Deals hat Mutares alle Mitarbeitenden sowie Geschäftsaktivitäten übernommen. Die Transaktion stärkt das Mutares-Segment Automotive & Mobility als neue Plattform-Investition unter dem neuen Namen Zendra Systems. Der Standort in Cairo Montenotte (Savona), Italien, ist ein Produktions- und F&E-Standort für hydraulische Trommelbremsen. Dort werden Produkte wie die Feststellbremse für Simplex-Bremsen und die Trommelbremse hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeitende und wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. erzielen. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

