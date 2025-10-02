Die Nike-Aktie hat am Mittwoch um mehr als +6% zulegen können. Was treibt den Kurs des US-Sportartikelherstellers an und wie viel Potenzial steckt jetzt noch im Dow-Jones-Titel? Q1-Zahlen besser als erwartet Der Adidas-Konkurrent hat am Dienstagabend nach Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal, dem ersten Quartal im Geschäftsjahr 2026, vorgelegt. Diese fielen bei Umsatz und Gewinn deutlich besser aus als von den Analysten erwartet. Gemeldet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de