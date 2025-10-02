Mit einem neuen dynamischen Stromtarif will Reev das Laden von Unternehmensflotten günstiger machen und Emissionen einsparen. Die Münchner Software-Spezialisten für Ladeinfrastruktur setzen dabei auf Preissignale vom Strommarkt und intelligentes Energiemanagement. Für Unternehmen steht ab sofort ein neuer dynamischer Stromtarif zum Laden von Elektroauto-Flotten zur Verfügung. Den Tarif hat der Dienstleister Reev angekündigt. Das Münchner Unternehmen ist auf intelligente Lade- und Flottenlösungen spezialisiert und bietet Software an, mit der sich Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge steuern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
