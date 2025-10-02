

Presseinformation AUSTRIACARD bietet Unternehmen eine umfassende, agentenbasierte KI-Plattform mit Fokus auf Sicherheit, Autonomie und Integration

Wien, 02.10.2025 - Die börsennotierte AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) entwickelt gemeinsam mit Dell Technologies die GaiaB Appliance, eine hochentwickelte Generative-KI-Lösung zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Unternehmensabläufen. Die Lösung ist sofort einsatzbereit und wird vorkonfiguriert auf Dell PowerEdge-Servern ausgeliefert. Sie kann vollständig on-premises oder in privaten Cloud-Umgebungen betrieben werden. Die GaiaB Appliance kombiniert Infrastruktur und Software in einem skalierbaren, sicheren Gerät. Damit können Unternehmen jeder Größe - von KMU bis zu internationalen Konzernen im öffentlichen und privaten Sektor - modernste KI-Technologien nutzen, ohne Kompromisse bei Performance, Flexibilität und Datenschutz. Das modulare Design ermöglicht schrittweise und kosteneffiziente Erweiterungen - entweder durch zusätzliche System-on-a-Chip-Servereinheiten oder leistungsstärkere Servermodule, die individuell an den Bedarf angepasst werden. Ein besonderes Merkmal ist die Fähigkeit, auch in abgeschotteten Netzwerken ("air-gapped environments") ohne Internetanbindung zu arbeiten. Dadurch verbleiben sensible Daten vollständig im Unternehmen (on-premises) und unterliegen der lokalen Kontrolle. GaiaB lässt sich mit Unternehmens-E-Mails, File-Sharing-Systemen (z. B. SharePoint) oder internen Datenbanken verbinden. Damit können ohne Programmieraufwand intelligente Services entstehen, die Informationen aus unterschiedlichen Quellen konsolidieren. Typische Anwendungen umfassen: Automatisierte Sortierung und Weiterleitung eingehender Kundenanfragen (E-Mail oder Post)

Intelligente Steuerung und Optimierung von Callcenter-Prozessen, inkl. Fehlerkorrektur bei Datenerfassung und Anfragenbearbeitung

Erstellung von Zusammenfassungen und To-do-Listen aus Besprechungsprotokollen

Analyse von Dokumenten zur Automatisierung von Freigaben und Unterstützung bei unvollständigen Unterlagen

Intelligente Archivierung von Dokumenten und Bildern, durchsuchbar via Freitext- oder beschreibende Suchanfragen in jeder Sprache "Diese Kooperation unterstreicht die strategische Transformation von AUSTRIACARD HOLDINGS zu einem internationalen Anbieter angewandter Spitzentechnologien und unsere anerkannte Expertise im Bereich Agentic AI", erklärt Manolis Kontos, CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG.

"Die Partnerschaft mit einem globalen Technologieführer wie Dell Technologies zeigt, dass wir in der Lage sind, sichere, praxisnahe und skalierbare KI-Lösungen zu entwickeln, die den realen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden." ### ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert. Ansprechpartnerin: Theoni Dimopoulou, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing der Gruppe Tel.: T: +43 (1) 61065 - 355 E-Mail: t.dimopoulou@austriacard.com Website: www.austriacard.com Symbol: ACAG ISIN: AT0000A325L0 Börsenplätze: Wien Prime Market, Athen Main Market



