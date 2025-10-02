Presseinformation
AUSTRIACARD bietet Unternehmen eine umfassende, agentenbasierte KI-Plattform mit Fokus auf Sicherheit, Autonomie und Integration
Wien, 02.10.2025 - Die börsennotierte AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) entwickelt gemeinsam mit Dell Technologies die GaiaB Appliance, eine hochentwickelte Generative-KI-Lösung zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Unternehmensabläufen. Die Lösung ist sofort einsatzbereit und wird vorkonfiguriert auf Dell PowerEdge-Servern ausgeliefert. Sie kann vollständig on-premises oder in privaten Cloud-Umgebungen betrieben werden.
Die GaiaB Appliance kombiniert Infrastruktur und Software in einem skalierbaren, sicheren Gerät. Damit können Unternehmen jeder Größe - von KMU bis zu internationalen Konzernen im öffentlichen und privaten Sektor - modernste KI-Technologien nutzen, ohne Kompromisse bei Performance, Flexibilität und Datenschutz.
Das modulare Design ermöglicht schrittweise und kosteneffiziente Erweiterungen - entweder durch zusätzliche System-on-a-Chip-Servereinheiten oder leistungsstärkere Servermodule, die individuell an den Bedarf angepasst werden. Ein besonderes Merkmal ist die Fähigkeit, auch in abgeschotteten Netzwerken ("air-gapped environments") ohne Internetanbindung zu arbeiten. Dadurch verbleiben sensible Daten vollständig im Unternehmen (on-premises) und unterliegen der lokalen Kontrolle.
GaiaB lässt sich mit Unternehmens-E-Mails, File-Sharing-Systemen (z. B. SharePoint) oder internen Datenbanken verbinden. Damit können ohne Programmieraufwand intelligente Services entstehen, die Informationen aus unterschiedlichen Quellen konsolidieren.
Typische Anwendungen umfassen:
"Diese Kooperation unterstreicht die strategische Transformation von AUSTRIACARD HOLDINGS zu einem internationalen Anbieter angewandter Spitzentechnologien und unsere anerkannte Expertise im Bereich Agentic AI", erklärt Manolis Kontos, CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG.
