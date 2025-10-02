Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den Aufwärtstrend vom Vortag an und legt weiter zu. Gefragt sind vor allem Technologie- und Gesundheitswerte. Schon am Vortag hatten vor allem Pharmatitel den Markt angetrieben. Grund dafür war US-Präsident Donald Trump, der laut Regierungskreisen die Einführung der Pharmazölle verschoben hat. Stattdessen solle nun erst damit begonnen werden, Zölle gegen Pharmakonzerne vorzubereiten, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
