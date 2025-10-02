Nissan legt seine Pläne zur Produktion von Elektroautos in den USA auf Eis, nachdem die Steuervergünstigungen für den Kauf von E-Autos nun beendet wurden. Stattdessen könnten nun mehr Hybridautos gebaut werden. Nissan hatte geplant, ab 2028 zwei elektrische SUV-Modelle in seinem Werk in Canton im Bundesstaat Mississippi zu produzieren. Im Juli wurde dieser Zeitplan um bis zu ein Jahr nach hinten verschoben - aufgrund des erwarteten Nachfrage-Rückgangs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
