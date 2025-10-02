DJ Neuer BP-Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der neue Chairman von BP hat zu mehr Tempo beim Konzernumbau aufgerufen. Albert Manifold schrieb in einer Nachricht an die Mitarbeiter, der Ölkonzern müsse schnell handeln. Außerdem signalisierte er weitere Verkäufe von Vermögenswerten.

Das Portfolio müsse überprüft werden, so Manifold. Weitere Asset-Verkäufe könnten notwendig werden, um das Geschäft zu vereinfachen. BP hat mit einer niedrigen Profitabilität und mit einem hohen Schuldenstand zu kämpfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 03:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.