Wien (APA-ots) - "Ob Gehaltseingang, Mietzahlung oder Lebensmitteleinkauf: Das

Girokonto ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für private Geldangelegenheiten und darf im heutigen (Finanz-)Alltag nicht mehr fehlen. Umso mehr freut es uns, dass unsere Girokonten beim großen Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien den hervorragenden 2. Platz in Wien belegen konnten. Es bestätigt unseren Weg, unseren Kundinnen und Kunden transparente und leistungsstarke Girokonten anzubieten. Ganz besonders freut uns, dass uns dies auch auf unserem Heimatmarkt gelingt", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.



Die HYPO NOE Landesbank hat im aktuellen Girokonten-Test der ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin trend den hervorragenden zweiten Platz unter den Filialbanken in Wien erreicht. Bewertet wurden die Angebote in zwei Hauptkategorien: Konditionen (80 Prozent der Gesamtwertung) und Transparenz & Service (20 Prozent der Gesamtwertung).

"Das Girokonto ist die zentrale Bankdienstleistung und neben einem Sparkonto oft der erste Berührungspunkt unserer Kundinnen und Kunden mit der HYPO NOE. Die Auszeichnung mit dem zweiten Platz im Test bestätigt uns in unserem Antrieb, unseren Kundinnen und Kunden passende Girokontenmodelle für ihren Alltag anzubieten. Darüber hinaus sehen wir diese Platzierung als Ansporn, unsere Services weiter zu verbessern und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen", erklärt HYPO NOE Bereichsleiter Privatkundinnen und -kunden, Matthias Förster.



HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.



Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



