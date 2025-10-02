Chur - Inventx hat Torsten Böttjer zum Head of Cloud Services ernannt. In dieser Funktion verantwortet er die Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Strategie von Inventx für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt. Die neu geschaffene Rolle vereint Public- und Private-Cloud-Services unter einer strategischen Führung und richtet diese konsequent auf aktuelle Bedürfnisse der Finanz- und Versicherungsbranche aus. Torsten Böttjer berichtet in seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab