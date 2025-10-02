Die Bundesregierung hat einen Entwurf des Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz vorgelegt, das den Rahmen zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland setzen will. Neben grundsätzlichem Lob kritisiert der BDEW, dass es noch an praxistauglichen Regelungen sowie Finanzierung mangele. Das Bundeskabinett hat das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Ziel des Gesetzes sei, den Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur zu erleichtern und zu beschleunigen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
