Zulieferer Voith spaltet seinen Antriebstechnik-Bereich auf, indem die Nutzfahrzeugsparte aus dem Konzernbereich Unit Voith Turbo ausgegliedert und in eine eigenständige Firma überführt wird: Driventic soll sich als Spezialist für alternative und konventionelle Antriebstechnologien in der Nutzfahrzeug-Industrie profilieren. Die Ausgründung soll am 1. November offiziell werden, ab diesem Zeitpunkt will Driventic mit seinen 1.400 Beschäftigten als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
