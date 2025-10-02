DAX im Plus: Hochtief und BASF im Fokus

Der deutsche Leitindex startet mit Rückenwind in den Handelstag. Auch an den internationalen Märkten dominiert Zuversicht: Die US-Futures signalisieren leichte Gewinne, während der Nikkei in Tokio ebenfalls freundlich tendiert.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus Australien sorgten am Morgen für Gesprächsstoff. Der Handelsbilanzüberschuss fiel im August auf 1,83 Milliarden AUD und erreichte damit den niedrigsten Wert seit 2018. Hauptgrund war ein drastischer Rückgang der Goldexporte um mehr als 47 Prozent, während die Importe auf ein Rekordniveau stiegen. Belastend wirkten zudem neue US-Zölle, die die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um über 40 Prozent einbrechen ließen. Ein Lichtblick kam aus China, wohin die Exporte um 4,3 Prozent zulegten.

Aus Japan traf ein positives Signal ein: Das Verbrauchervertrauen stieg im September auf den höchsten Stand seit Ende 2024 und deutet auf eine leichte Stimmungsaufhellung hin.

Im Fokus:

Hochtief: Die Aktie legt vorbörslich zu und erreicht ein neues Rekordniveau. Treiber ist die wachsende Bedeutung des Geschäfts mit Rechenzentren, das inzwischen rund 20 Prozent des US-Auftragsbestands ausmacht. Damit positioniert sich der Baukonzern als Profiteur des KI-Megatrends und stärkt seine Ausrichtung auf margenstarke Infrastrukturprojekte.

BASF: Ebenfalls im Plus präsentiert sich der Chemiekonzern. Auf dem Kapitalmarkttag kündigte das Unternehmen an, das Katalysatorengeschäft vorerst zu behalten und einen milliardenschweren Aktienrückkauf möglicherweise früher zu starten. Zudem setzt BASF auf Kreislaufwirtschaft: Neue Recyclingverfahren für Polyamide aus Altfahrzeugen sollen den Materialkreislauf schließen und regulatorische Vorgaben erfüllen. Diese Initiativen kommen bei Investoren gut an, nachdem die Aktie zuletzt unter globalen Konjunktursorgen und US-Zöllen gelitten hatte.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2END 9,67 25318,178831 Punkte 22,86 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6UMT 9,94 23403,159962 Punkte 26,35 Open End Gold Bull HC02K0 175,73 1804,943612 USD 2,07 Open End Microsoft Corp. Bull HB6CWT 22,1 261,138518 USD 2,17 Open End DAX® Bear UG6NHX 4,35 24815,775335 Punkte 20,97 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Dell Technologies Inc. Call UG9MLT 2,99 130,00 USD 3,06 17.06.2026 Silber Call UG1L4S 16,33 28,00 USD 2,47 19.12.2025 MTU Aero Engines AG Call UG48SD 2,74 400,00 EUR 7,42 18.03.2026 Siemens AG Put UG8YKJ 1,17 220,00 EUR 6,73 18.03.2026 TSMC Ltd. (ADRs) Call UG4F6S 3,38 280,00 USD 4,54 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Süss MicroTec SE Long HD9W50 2,06 15,364178 EUR 2 Open End LVMH SE Long HC3WX4 1,13 349,40922 EUR 3 Open End DAX® Long UG6H4J 9,87 18088,152733 Punkte 4 Open End Fortinet Inc. Long HD36RA 3,63 56,802598 USD 3 Open End Apple Inc. Long HD2RUK 2,70 212,927723 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2025; 10:45 Uhr;

