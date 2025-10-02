Die Aktie von Coherus Oncology hat in den vergangenen Monaten deutlich an Dynamik gewonnen. Mit über 60 Prozent Kursplus seit April 2025 rückt das Unternehmen ins Rampenlicht - getragen von wachsenden Umsätzen mit Loqtorzi und der Aussicht auf mehrere wichtige klinische Studienergebnisse im kommenden Jahr. Wachstumsschub durch Loqtorzi Loqtorzi ist inzwischen das einzige vermarktete Produkt von Coherus, nachdem sich das Unternehmen von seinem Biosimilar-Portfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de