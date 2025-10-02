FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG STARTS JADESTONE ENERGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 68 PENCE - BERNSTEIN STARTS RIGHTMOVE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 870 PENCE - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15163 (15013) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2500 (2650) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/BERNSTEIN STARTS RIGHTMOVE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 870 PENCE - RPT/EXANE BNP CUTS BT TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 150 (160) PENCE - RPT/RBC STARTS PENSIONBEE WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 170 PENCE - UBS RAISES 3I GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4700 (4450) PENCE
