Der niederländische Anbieter einer Vertriebs-, Projektplanungs- und Service-Softwareplattform für Photovoltaik, Batteriesysteme, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur und das Berliner Unternehmen mit seinem ähnlich gelagerten Angebot wollen gemeinsam "Europas führende KI-gestützte Softwareplattform für Installateure" schaffen. Sollit, ein niederländischer Software-as-a-Service- (SaaS) Anbieter für Installateure im Bereich erneuerbare Energien, hat die Berliner hat Zolar Installer Services übernommen. Über die genauen Bedingungen machten die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung zu der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland