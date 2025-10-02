Formycon hat einen Vergleich mit Regeneron erzielt und damit den Markteintritt für sein Aflibercept/Eylea-Biosimilar FYB203 in den USA im vierten Quartal 2026 gesichert. Die Vereinbarung beseitigt rechtliche Unsicherheiten und positioniert das Unternehmen in der ersten Welle der Biosimilar-Einführungen, gemeinsam mit Biocon und Sandoz. In Europa verhindert hingegen eine einstweilige Verfügung derzeit einen kurzfristigen Launch in den wichtigsten Märkten. Amgens Pavblu ist bislang das einzige Biosimilar auf dem US-Markt und erzielte im ersten Halbjahr 2025 Umsätze von 229 Mio. USD, allerdings unter erheblichen Rechtsrisiken. Mit FYB203 als rechtlich abgesicherter Royalty-Einnahmequelle und FYB202 als wichtigstem Umsatzhebel bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 48,00 EUR. Der Aktienkurs von Formycon stand in diesem Jahr erheblich unter Druck und spiegelt aus unserer Sicht eine klare Unterbewertung wider. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag





© 2025 mwb research