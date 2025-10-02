Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) begibt eine neue Staatsnahe Anleihe (ISIN EU000A4EG781/ WKN A4EG78) im Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon belaufe sich auf 2,5% und werde jeweils am 17. Februar ausgezahlt. Am 17. Februar 2031 ende die Laufzeit. Zum Referenzkurs von 99,67% errechne sich aktuell eine Rendite von etwa 2,57% (Stand: 30.09.2025). Der Handel sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro möglich. Die drei großen Ratingagenturen Fitch, Standard & Poor's und Moody's würden die Europäische Investitionsbank jeweils mit dem höchsten Rating bewerten: AAA. (02.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
