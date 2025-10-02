Manchester - In Manchester hat es am Donnerstag einen Angriff auf eine Synagoge gegeben.



Nach Polizeiangaben fuhr eine Person mit einem Auto auf eine Menschenmenge zu. Zudem wurde ein Mensch mit einem Messer attackiert. Insgesamt war die Rede von vier Verletzten.



Der mutmaßliche Angreifer wurde bei dem Vorfall in der Synagoge in Crumpsall niedergeschossen. Der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, sagte, dass der Täter vermutlich tot sei, das sei aber noch nicht bestätigt. Auch über die möglichen Hintergründe der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.



Der Vorfall ereignete sich am Yom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, an dem viele Gläubige die Synagoge besuchen und fasten. Der Rettungsdienst erklärte den Vorfall zu einem Großereignis und entsandte Einsatzkräfte zur Unterstützung der Polizei und zur medizinischen Versorgung der Verletzten.



Bürgermeister Burnham, sagte, dass die unmittelbare Gefahr vorüber sei, riet jedoch dazu, das Gebiet zu meiden. Er lobte die effektive Reaktion der Einsatzkräfte vor Ort und der Polizei von Greater Manchester.





© 2025 dts Nachrichtenagentur