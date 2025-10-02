Genf - Die Schweizer Beratungsunternehmen Leidar und legitima lancieren ein gemeinsames Angebot für Organisationen, die unter zunehmendem gesellschaftlichem, politischem und regulatorischem Druck stehen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Legitimität zu sichern, wiederherzustellen oder zu festigen, und das in einem Umfeld, in dem Leistung allein nicht mehr genügt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen und Institutionen, deren Existenz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab