Donnerstag, 02.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
WKN: 620200 | ISIN: DE0006202005 | Ticker-Symbol: SZG
Xetra
02.10.25 | 12:03
28,840 Euro
+0,35 % +0,100
Salzgitter: Protektionismus, Verteidigungs- und Infrastruktur-Milliarden könnten den Kurs beflügeln!

Salzgitter: Protektionismus, Verteidigungs- und Infrastruktur-Milliarden könnten den Kurs beflügeln!


Angesichts einer niedrigen Bewertung mit einem KUV von nur 0,14 und einem KGV27e von 6,3 steht Salzgitter vor einer Neubewertung. Nach der gescheiterten Übernahme durch Papenburg könnte ein Verkauf oder Börsengang der rentablen Tochter KHS Liquidität freisetzen. Die erhaltene Zertifizierung für Panzerstahl macht Salzgitter zu einem Profiteur der anziehenden Rüstungs- und Infrastrukturausgaben in Europa. Darüber hinaus kurbelt der neue Protektionismus der EU die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachfrage nach europäischem, grünem Stahl an.

Salzgitter: Gewinner eines neuen Wirtschaftsaufschwungs mit KUV von 0,14!

Salzgitter ist einer der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas. Der Konzern ist niedrig bewertet. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei lediglich 0,14, und das für 2027 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV27e) beträgt nur 6,3. Diese Kennzahlen deuten auf ein erhebliches Aufholpotenzial hin. Zwar lastet die konjunkturelle Schwäche aktuell auf dem Geschäftsmodell, doch gilt Salzgitter als einer der Gewinner, sobald die Wirtschaft wieder anzieht. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für die kommenden beiden Jahre eine Erholung. Mit Blick auf das Jahr 2026 rechnen sie mit einem BIP-Wachstum von 1,3 % und von 1,4 % in 2027, was die Nachfrage nach Stahl und damit das Geschäft von Salzgitter unmittelbar beflügeln dürfte.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





