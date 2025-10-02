Salzgitter: Protektionismus, Verteidigungs- und Infrastruktur-Milliarden könnten den Kurs beflügeln!

Angesichts einer niedrigen Bewertung mit einem KUV von nur 0,14 und einem KGV27e von 6,3 steht Salzgitter vor einer Neubewertung. Nach der gescheiterten Übernahme durch Papenburg könnte ein Verkauf oder Börsengang der rentablen Tochter KHS Liquidität freisetzen. Die erhaltene Zertifizierung für Panzerstahl macht Salzgitter zu einem Profiteur der anziehenden Rüstungs- und Infrastrukturausgaben in Europa. Darüber hinaus kurbelt der neue Protektionismus der EU die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachfrage nach europäischem, grünem Stahl an.

Salzgitter: Gewinner eines neuen Wirtschaftsaufschwungs mit KUV von 0,14! Salzgitter ist einer der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas. Der Konzern ist niedrig bewertet. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei lediglich 0,14, und das für 2027 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV27e) beträgt nur 6,3. Diese Kennzahlen deuten auf ein erhebliches Aufholpotenzial hin. Zwar lastet die konjunkturelle Schwäche aktuell auf dem Geschäftsmodell, doch gilt Salzgitter als einer der Gewinner, sobald die Wirtschaft wieder anzieht. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für die kommenden beiden Jahre eine Erholung. Mit Blick auf das Jahr 2026 rechnen sie mit einem BIP-Wachstum von 1,3 % und von 1,4 % in 2027, was die Nachfrage nach Stahl und damit das Geschäft von Salzgitter unmittelbar beflügeln dürfte.







Endlos Turbo Long 15,9963 open end: Basiswert Salzgitter DY2FBD Quelle: DZ BANK: Geld 01.10. 13:18:37, Brief 01.10. 13:18:37 11,58 EUR 11,66 EUR 21,00% Basiswertkurs: 27,240 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Basispreis 15,9963 EUR Knock-Out-Barriere 15,9963 EUR Hebel 2,37x Abstand zum Basispreis in % 41,15% Abstand zum Knock-Out in % 41,15% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

