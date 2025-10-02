Amsterdam/London/Paris/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Gewinne ausgebaut. Sie folgten damit den starken Vorgaben aus den USA. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 1,19 Prozent auf 5.647,74 Punkte und setzte sich damit von dem am Vortag erreichten Rekordhoch nach oben ab. Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,56 Prozent auf 12.429,81 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um knapp 0,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
