Mit Photovoltaik und Wärmepumpen will das Industrieunternehmen Sesotec neue Werksgebäude zentral versorgen. Das ist ein Praxisbeispiel wie in Deutschland produzierende Unternehmen beide Technologien einsetzen. Der Industriekonzern Sesotec setzt bei einem Neubau von Werks- und Logistikimmobilien auf ein nachhaltiges Energiekonzept mit Photovoltaik und Wärmepumpen. Über dieses Praxisbeispiel berichtet das Bauunternehmen Brüninghoff. Sesotec sei ein Entwickler und Hersteller von Anlagen zur Fremdkörperdetektion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
