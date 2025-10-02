Nach fast acht Jahren gibt die bisherige Präsidentin Simone Peter ihr Amt an der Spitze des Bundesverbands Erneuerbare Energie an die CDU-Politikerin und frühere nordrhein-westfälische Umweltministerin ab. Bei der Delegiertenversammlung des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) ist am Mittwoch Ursula Heinen-Esser zur neuen Präsidentin gewählt worden. Ihre Vorgängerin Simone Peter, die dem Verband seit 2018 vorstand, hatte im Juni erklärt, dass sie nicht erneut kandidieren werde. Neben der Präsidentin wurde auch der Vorstand neu gewählt. Das Gremium konstituiert sich auf seiner Sitzung am 7. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
