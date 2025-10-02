© Foto: Steffen Trumpf/dpaHSBC zeigt sich bullish für Novo Nordisk. Die Analysten loben die Produktpipeline und sehen klare Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz - Anleger sehen die Chance auf ein Comeback.HSBC hat die Aktien von Novo Nordisk auf "Kaufen" hochgestuft und damit die Pharmabranche beflügelt. Analyst Rajesh Kumar hob die Pipeline des dänischen Konzerns hervor und verwies auf den strategischen Fokus auf erstattungsfähige Medikamente und Direktvertrieb. "Es ist ziemlich schwierig zu argumentieren, dass das Portfolio der nächsten Generation von Novo im Vergleich zu dem von Lilly suboptimal ist, insbesondere nach den klinischen Ergebnissen der Orforglipron-Studien sowie des oralen Semaglutids", so Kumar. …Den vollständigen Artikel lesen ...
