Durch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) weisen einige EU-Länder erstmals überhaupt Beschleunigungsgebiete für Wind- und Solarparks aus. In Deutschland kann die Richtlinie aber in Konflikt mit bestehenden Normen der Raumplanung geraten, stellen das Öko-Institut und andere Organisationen in einer Studie fest. Für einen weiteren erfolgreichen Ausbau erneuerbarer Energien ist eine angemessene und gezielte Raumplanung entscheidend. Diese sollte technische, ökologische und soziale Aspekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
