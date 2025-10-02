Zu den Top-Gewinnern im starken Marktumfeld zählt am Donnerstag die Siemens-Aktie. Der Industriekonzern notiert damit wieder knapp unterhalb des Rekordhochs. Im Fokus steht die Zukunft der Beteiligung an der börsennotierten Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Laut einem neuen Medienbericht wird es hier konkreter.Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt Siemens die Aktien als Dividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. In Deutschland ist eine solche direkte Abspaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
