Frankfurt am Main - In den nächsten Wochen soll ein Abnehmmedikament mit dem Wirkstoff Liraglutid generisch auf den Markt kommen. Für die Diabetesbekämpfung ist es bereits seit einigen Monaten generisch erhältlich, fürs Abnehmen bisher nicht.



Möglich wird das, weil für einen der ersten Wirkstoffe der Abnehmspritze, das sogenannte Liraglutid, der Patenschutz in der EU ausgelaufen ist. Das erste Generikum fürs Abnehmen wird nach "Spiegel"-Informationen das Pharmaunternehmen Zentiva hier auf den Markt bringen. Auch andere Hersteller befinden sich im Zulassungsprozess.



Zentivas Abnehmpritze soll Nevolat heißen. Der Preis werde je nach Produkt und Packungsgröße deutlich unter den aktuell auf dem Markt befindlichen Abnehmspritzen liegen, sagte Josip Mestrovic, General Manager für Deutschland und die Schweiz bei Zentiva. Bei Generika sind Preisnachlässe von 50 bis 70 Prozent die Regel. Liraglutid zur Gewichtsreduktion wird derzeit in Deutschland von Erfinder Novo Nordisk unter dem Namen Saxenda feilgeboten - der Listenpreis für das Originalmittel in Deutschland liegt aktuell bei etwa 291 Euro für eine Packung mit fünf Pens Ã drei Milliliter.



Was bleibt, ist der Umstand, dass Liraglutid zu den ältesten Wirkstoffen der Gruppe gehört und als weniger wirksam gilt als seine Nachfolger. "Wir sind nicht das iPhone 17, sondern wir haben einen Versorgungsauftrag", sagt Zentiva-Manager Mestrovic. Er höre immer wieder von Ärzten, dass sie Patienten hätten, die dringend abnehmen müssten, sich aber die Medikamente nicht leisten könnten. "Für diese Gruppe ist das gedacht. Die Therapie darf kein Privileg sein", sagte er.



Ob der Preis noch stärker sinkt, hängt auch davon ab, wie Novo Nordisk reagiert. Oft passen die ursprünglichen Patentinhaber nach Schutzablauf den Preis ebenfalls nach unten an; auch andere Generikahersteller könnten die Preise weiter senken.





© 2025 dts Nachrichtenagentur