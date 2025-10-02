Der ZVEH hat in seiner Herbstkonjunkturumfrage einen leichten Anstieg des Geschäftsklimaindex festgestellt. Anders als in früheren Jahren ist die Photovoltaik für das Elektrohandwerk aber kein Wachstumstreiber mehr - im Gegenteil. Die vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) halbjährlich durchgeführte Umfrage zur Einschätzung der Geschäftslage, zum Auftragsbestand, offenen Stellen und anderen Indikatoren ergibt derzeit ein stabiles Bild. Allerdings fehlt es in Bezug auf die künftige Entwicklung an Optimismus, ergab die Mitte September durchgeführte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
