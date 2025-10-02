Die Grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat im dritten Quartal 2025 ihr Leasingneugeschäft um 5,8 % auf 781,2 Mio. Euro gesteigert. Trotz eines volatilen Marktumfelds bestätigt das Unternehmen damit seine Jahresziele. Solide Profitabilität - DB2-Marge über Ziel Der Deckungsbeitrag 2 (DB2), eine zentrale Kennzahl für die Profitabilität, wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % auf 129,9 Mio. Euro. Mit einer DB2-Marge von 16,6 % liegt Grenke weiterhin über dem Zielwert von 16,5 % für das Gesamtjahr. CEO Dr. Sebastian Hirsch erklärte: "Vor dem Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin