PPG (NYSE: PPG) hat heute Secret Safari (PPG1110-4) als Farbe des Jahres 2026 bekannt gegeben. Secret Safari ist ein vielseitiges Gelbgrün, das beruhigende Gemütlichkeit mit einem Hauch von Energie und Vitalität verbindet und sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Der Farbton ist Teil des globalen Farbthemas "Parallels" von PPG für das Jahr 2026, das drei unterschiedliche Paletten umfasst: Authentisch, visionär und ausdrucksstark.

Secret Safari wurde vom globalen Team der Farbexperten von PPG nach kontinuierlicher Forschung und Zusammenarbeit über Regionen und Branchen hinweg ausgewählt. Der jährliche Farbauswahlprozess umfasst die Analyse internationaler Trends in den Bereichen Architektur, Design, Verbraucherverhalten und Materialinnovation. Der resultierende Farbton hat einen entscheidenden Einfluss auf die Innenarchitektur, findet jedoch auch Anwendung in Konsumgütern, Industrielacken, Autolacken und darüber hinaus.

"Secret Safari ist ein vielseitiger Farbton, der sich seiner Umgebung anpasst", erklärte Irina Hanhisalo, PPG Color Category Lead, Architectural Coatings. "Es vermittelt ein Gefühl der Ruhe bei natürlichem Tageslicht und offenbart in schattigen oder lichtarmen Umgebungen eine vielschichtige Tiefe, wodurch es sich als vielseitige Wahl sowohl für Wohnräume als auch für gewerbliche Bereiche eignet."

Das Thema "Parallelen" untersucht, wie kollektive globale Einflüsse zu vielfältigen individuellen Reaktionen führen. Jede der drei Paletten bietet eine einzigartige Designrichtung:

Secret Safari ergänzt alle drei Paletten und bietet Kunden eine flexible Grundlage für Farbschichtungen und räumliches Storytelling. Aufgrund seiner botanischen Ästhetik eignet es sich besonders gut für Innenräume, die eine Verbindung zur Natur herstellen sollen. Im Gastronomiebereich schafft der Farbton eine entspannte Atmosphäre, während er in Wohnräumen ein kühnes, zeitgemäßes Ambiente vermittelt. Die Fähigkeit der Farbe, sich mit wechselndem Licht zu verändern, verleiht Wänden, Schränken und Heimtextilien zusätzliche Dimension und optische Attraktivität.

Im Bereich Industriedesign und Konsumgüterdesign ist Secret Safari eine mutige und dennoch fundierte Wahl, die Gefühle von Ruhe, Verbundenheit mit der Natur, Raffinesse und Ausgewogenheit hervorruft. Seine Verbindung zur Natur vermittelt den Eindruck von Langlebigkeit und Frische, was es zu einer hervorragenden Wahl für Produkte macht, die Ruhe und zurückhaltende Eleganz betonen.

Die Farbkompetenz von PPG geht über die Auswahl von Trends hinaus. Mit fortschrittlicher Tönungstechnologie und einem umfassenden Leistungsspektrum ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden eine präzise Farbanpassung und konsistente Ergebnisse über alle Anwendungen hinweg. Ob als Wandfarbe, Möbellack oder dekorativer Akzent eine Vielzahl von PPG-Produkten kann in Secret Safari formuliert werden, um allen Design- und Leistungsanforderungen gerecht zu werden.

Um Secret Safari und die vollständigen Farbtrends für 2026 zu entdecken, besuchen Sie bitte ppg.com/color.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialprodukte zu entwickeln und anzubieten, auf die unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden im Baugewerbe, in der Konsumgüterindustrie, im Transportwesen und auf den Ersatzteilmärkten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

Das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

