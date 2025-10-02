Die New York Times überzeugt auch im zweiten Quartal mit starken Zahlen: Der Umsatz kletterte um 9,7 % auf 685,9 Millionen US-Dollar und lag damit klar über den Analystenerwartungen von 669,7 Millionen US-Dollar. Kann das die New York Times-Aktie antreiben? Wachstumsmotor Digital-Abo Der Gewinn je Aktie legte um 29 % auf 0,58 US-Dollar zu, ebenfalls über den Prognosen (0,51 US-Dollar), wie das Unternehmen bekanntgab. Besonders positiv: Die Zahl der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
